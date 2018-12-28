Главу госкомитета по ценам и тарифам Карелии ждет отставка?

Председатель республиканского госкомитета по ценам и тарифам Карелии Глеб Суржко, вероятно, работает в этой должности последние дни.

Как стало известно "Вестям Карелии", глава Карелии Артур Парфенчиков может подписать указ до Нового года.

По неподтвержденной информации, причиной отставки Суржко могут стать жалобы руководителей некоторых коммунальных организаций, недовольных низкими тарифами на тепло и воду.

Якобы по этой причине у крупных коммунальных организаций не хватает оборотных средств для закупки топлива.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".