Главу госкомитета по ценам и тарифам Карелии ждет отставка?

Новости по теме
Загрузка...
Председатель республиканского госкомитета по ценам и тарифам Карелии Глеб Суржко, вероятно, работает в этой должности последние дни.
Как стало известно "Вестям Карелии", глава Карелии Артур Парфенчиков может подписать указ до Нового года.
По неподтвержденной информации, причиной отставки Суржко могут стать жалобы руководителей некоторых коммунальных организаций, недовольных низкими тарифами на тепло и воду.
Якобы по этой причине у крупных коммунальных организаций не хватает оборотных средств для закупки топлива.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
25.12.2018, 07:15
26.12.2018, 16:04
25.12.2018, 08:00
26.12.2018, 21:30
21.12.2018, 15:30
Аналитика
Сегодня 09:53
Политкухня
Бизнесмен из Петрозаводска не рассчитывает на новогодние подарки от государства.
27.12.2018 14:46
26.12.2018 12:19
26.12.2018 11:58
25.12.2018 16:00
Чтиво
27.12.2018 09:59
Без политики
Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.
25.12.2018 11:03
25.12.2018 08:00
21.12.2018 13:01
Медиа
27.12.2018 12:34
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии