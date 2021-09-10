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Главу Петрозаводска сегодня прооперировали

Новости. Общество
16:30, 16 Сентября 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский надеется, что «слегка выпученные после анестезии глаза градоначальника не смутят участников личного приема».

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что сегодня у него прошла небольшая операция по корректировке сухожилия.

«Надеюсь, что слегка выпученные после анестезии глаза градоначальника сегодня не смутят участников личного приема», — с шуткой написал о себе Любарский и рассказал историю из детства, в которой объяснил причину обращения к хирургам.

«Свое трудовое воспитание я начал в школьные годы — в старших классах я работал грузчиком на овощебазе. Однажды мы работали в филиале овощной базы на станции Томицы. Бригада была случайной, а задача — сложной. Начали разгружать подпорченную картошку днем, к вечеру все грузчики разбежались. До конца решили бороться только мы с Николаем и еще один мужик. Работа длилась всю ночь. Я жутко устал. Но был и еще один момент — левая рука приняла форму деревянной рукояти лопаты и отказывалась разгибаться. Ночью за мной приехал на такси двоюродный брат и увез домой, где я сходил в душ и пошел в школу. Заснул я за партой уроке. Но заработал невозможные по тем временам 60 рублей. Но с тех пор левая рука ослабла, периодически сводит безымянный палец. В последнее время проблема усилилась. Медики это называют — „щелкающий палец“», — рассказал Владимир Любарский.

Полную версию истории из детства можно прочитать на странице главы Петрозаводска.

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