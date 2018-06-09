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Новости. Общество
17:10, 09 Июня 2018
фото: vk.com/podslushanovptz

Главврач прокомментировал информацию о "невыносимых условиях" в роддоме на Л.Толстого

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Главный врач Республиканского перинатального центра (роддом на улице Л.Толстого в Петрозаводске) Евгений Тучин по просьбе "Столицы на Онего" прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о "невыносимых условиях" в учреждении.

Напомним, в паблике "Подслушано в ПТЗ" пациентка роддома рассказала о проблемах, с которыми столкнулись она и другие женщины. В учреждении, по ее словам, отключили горячую воду, воды из бойлера на всех не хватает, а о том, чтобы помыться в душе, и речи не идет. Более того, нет даже возможности выпить чаю: чайник "убрали из-за перепадов напряжения".

Комментируя появившуюся информацию, Евгений Тучин напомнил, что 7 июня в Петрозаводске произошло традиционное летнее отключение горячей воды.  

"С отключением горячей воды в городе отключаемся и мы тоже. Через две недели обещали воду снова включить", - сказал он.

По словам главврача роддома, в режимных кабинетах и операционных есть "аварийные источники подогрева воды" - "для медицинских нужд". Женщины же могут "привести себя в порядок", пользуясь водой из бойлера. Тучин согласился, что горячей воды на всех может и не хватать, но как в данном случае помочь женщинам, главврач не знает.

"Мы просим женщин более бережно относиться к воде. Некоторые льют горячую воду, не перекрывая лишний раз", - сказал он.

Увеличить количество бойлеров, объяснил руководитель, учреждение не может. Это чревато отключением электроэнергии, как это произошло накануне. Поскольку было опасение, что мощностей дизель-генератора может не хватить, бойлеры на некоторое время отключили, чайниками - не пользовались, объяснил Евгений Тучин.

"В какой-то момент дизель-генератор работал с большой нагрузкой, мы боялись, что он может отключиться. Поэтому было принято решение временно лишние приборы энергопотребления убрать, за исключением медицинского", - сказал он.

Принятые меры позволили избежать отключения дизель-генератора до того, как учреждение возобновило работу в штатном режиме.

"На сегодняшний день бойлеры работают, чайники у женщин есть, можно чай попить", - добавил главврач.

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