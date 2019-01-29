Глеб Суржко покинет должность председателя Госкомитета Карелии по тарифам с 3 февраля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об увольнении председателя государственного комитета по ценам и тарифам республики Глеба Суржко.

В тексте документа указано, что председатель госкомитета освобождается от должности с 3 февраля 2019 года по собственной инициативе.

Исполняющим обязанности руководителя ведомства является заместитель Суржко Тимофей Крюков.

Как ранее сообщала газета "Вести Карелии", причиной отставки Суржко могли стать жалобы руководителей коммунальных предприятий на чрезмерно низкие, по их мнению, тарифы на тепло и воду. Якобы по этой причине им не хватает оборотных средств для закупки топлива, что может привести к срыву отопительного сезона в республике.