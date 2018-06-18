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Новости. Общество
20:20, 18 Июня 2018

Глюкоза показала таинственное и эротичное фото

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Наталья Чистякова-Ионова, добропорядочная мать двоих детей, не забывает о том, что она еще и сексуальная женщина.

Певицу Глюкозу регулярно упрекают в том, что она слишком часто раздевается на публике и вообще — эпатирует своими чересчур откровенными нарядами. Сама она на это отвечает, что, во-первых, это часть ее профессии, а во-вторых — такое тело просто грех не показать, пишет uznayvse.

На новом снимке из ее инстаграм-аккаунта пользователи узнали, что певица имеет татуировку в неприметном месте — на бедре. Глюкоза показала яркую фотографию на фоне цветочного пейзажа. Снимок сделан на закате, сама Наталья Чистякова стоит на балконе в одном кружевном белье и смотрит в противоположную от камеры сторону.

Судя по подписи к снимку, фотография была сделана в Подмосковье.

In love with Moscow sunsets 😍 #intimissimi #SunsetLovers #italianlingerie #intimissimirussia

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Малин
2018-06-18 20:50:21
в чем эротика?
Андрей Малин
2018-06-18 20:36:04
и в чем эротичность?
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