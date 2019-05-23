12:11, 23 Мая 2019
Гнетова предлагает увеличить рассрочку оплаты при приватизации имущества в Карелии
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова предложила отменить ограничения по срокам оплаты покупки недвижимого имущества, который установлен республиканским законодательством для приватизации недвижимости.
Это предложение содержится в докладе бизнес-омбудсмена об итогах работы за 2018 год. Согласно действующему республиканскому законодательству, арендаторы государственного и муниципального недвижимого имущества имеют приоритетное право приватизации и могут оплатить покупку в течение 5 лет, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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