Гнетова рассказала, что мешает бизнесу в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила о типе проверок контрольно-надзорных органов, который максимально усложняет работу предпринимателей региона.

Елена Гнетова считает, что трудности республиканским предпринимателям создают проверки, которые не предусмотрены федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Речь идет о проверочных мероприятиях, которые могут застать бизнесменов врасплох.

"Существует так называемое административное расследование, когда заменяются плановые проверки такими административными расследованиями. Поскольку плановые проверки, а сейчас и внеплановые, нужно согласовывать с органами прокуратуры, есть такое обязательное требование, то органы контроля и надзора уходят от такого согласования, прикрываясь административными расследованиями", - сказала Гнетова.

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