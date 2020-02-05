Горе маленькой семьи из поселка Карелии транслировали на всю страну

Мы стоим на морозе. Папа Матвея – дядя Леша, так все называют его на селе, продолжает рассказ. А в это время в доме лежит тело его сына, которого привезли вечером 4 февраля, а 5-го уже были организованы похороны.

С момента трагедии до похорон дом родителей Матвея в буквальном смысле осаждали представители прессы – как местной, так и федеральной. Фотографировали, снимали видео, задавали вопросы, ходили по дому, куда пришла беда, - и все это горе маленькой семьи из карельского поселка транслировали на всю страну.

"Мы уже не знаем, это просто невозможно, - говорит дядя Леша. – И Первый канал был, и Пятый, и 77, и порталы, и блогеры, только Малахова, наверное, не было".

Тяжело вздыхая, папа Матвея говорит, что не против, чтобы журналисты приехали, но позже, после того, как все успокоится, когда чуть стихнет боль.

"Мать все расскажет, надоест слушать, - объясняет дядя Леша. – И встретит вас, и пирогами накормит, но только не сейчас!"

Кого винит папа Матвея в гибели сына, читайте здесь.