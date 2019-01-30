Горно-промышленная компания в Карелии накопила долг свыше 25 млн рублей

Республиканская полиция отправила в региональный Следственный комитет материалы по деятельности компании "ЕСГ-Диабаз", которая накопила крупнейший долг.

ООО "ЕСГ-Диабаз" накопило долги размером свыше 25 млн рублей по платежам в бюджет Карелии и во внебюджетные фонды. Об этом сообщили участники комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики.

Представители самой организации-должника на заседание не явились.

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