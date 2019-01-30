Горно-промышленная компания в Карелии накопила долг свыше 25 млн рублей

Новости по теме
Загрузка...
Республиканская полиция отправила в региональный Следственный комитет материалы по деятельности компании "ЕСГ-Диабаз", которая накопила крупнейший долг.
ООО "ЕСГ-Диабаз" накопило долги размером свыше 25 млн рублей по платежам в бюджет Карелии и во внебюджетные фонды. Об этом сообщили участники комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики.
Представители самой организации-должника на заседание не явились.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
29.01.2019, 09:11
30.01.2019, 11:13
23.01.2019, 16:16
29.01.2019, 14:59
24.01.2019, 13:29
Аналитика
Сегодня 12:15
Капитал
Карельские и российские чиновники обсуждают создание в парке зон, где "разрешено строительство газопроводов", хотя такое строительство запрещено законом.
Сегодня 11:55
29.01.2019 15:07
29.01.2019 10:07
25.01.2019 13:12
Чтиво
29.01.2019 15:43
Без политики
Председатель Союза кинематографистов республики верит в то, что кино поможет преодолеть ей кризис.
24.01.2019 13:44
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
Медиа
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии