"Город мечты" построили в Петрозаводске

Республиканский семейный фестиваль "Город моей мечты" прошел в Петрозаводске уже в девятый раз.

В этом году проведение фестиваля ознаменовало начало десятилетия детства, объявленного в стране по инициативе президента России.

"Город мечты" открылся балом кадетов, воспитанников Президентского кадетского училища. По пл. Кирова прошли колонны в национальных костюмах, коллективы детских садов и школ, общины и диаспоры. В этот день здесь были концерты, мастер-классы, спортивные состязания и ярмарка.

Еще одно ключевое мероприятие праздника — награждение семей, где в минувшем году родились двойняшки, а также семьи, где на свет появилась тройня.

"Престиж" не мог остаться в стороне от такого события. Сотрудники автошколы развернули на пл. Кирова самую настоящую маленькую игротеку, где абсолютно бесплатно дети и взрослые решали головоломки, связанные с ПДД, складывали пазлы, демонстрировали свою ловкость.

За победу в конкурсах и играх детям и взрослым раздавались вкусные и полезные призы: шарики, световозвращающие брелоки, календарики, шоколадки и др. Всего петрозаводчане "заработали" в этот день более сотни различных сувениров.

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