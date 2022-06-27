Город в Карелии окропили святой водой с высоты птичьего полета (ФОТО)

Самолет с Главой Карелии на борту взмыл в воздух, и вознеслись молитвы за жителей Сортавальского района.

Утром 2 июня 2022 года в Никольском храме в день празднования 390-летия города Сортавала отслужили праздничную Литургию, во время которой прозвучали молитвы о благополучии города, сортавальцев и представителей власти. Об этом пишет паблик Никольского храма города Сортавала.

Вечером к настоятелю храма протоиерею Андрею Бондаренко присоединился Глава Карелии Артур Парфенчиков, приехавший лично поздравить горожан. На самолете Piper Malibu Mirage настоятель храма и руководитель региона поднялись в воздух. Во время 30-минутного полета был осуществлен крестный ход с иконой святителя Николая, с молебном, вознесением молитв за жителей Сортавальского района. Кроме того, город с высоты птичьего полета окропили святой водой.

В паблике отметили, что подобный крестный ход, совершаемый не в первый раз, можно считать традиционным.