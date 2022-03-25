Город в Карелии попал в топ-3 популярных направлений для бронирования коттеджей на май

Сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, в каких городах и курортах россияне больше всего бронируют коттеджи для отдыха в мае.

Лахденпохья занял третью строчку в рейтинге популярных направлений для бронирования коттеджей на майские праздники. Город в Приладожье Карелии уступил лишь Ялте и Сочи. В топ-10 вошли также Санкт-Петербург, Углич, Манжерок, Банное, Абрамцево, Андреаполь в России, а также Пицунда в Абхазии.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют коттеджи на май от 1 до 15 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 32 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего арендовать коттеджи в Пицунде, дороже — в Санкт-Петербурге. В Лахденпохье аренда обойдется в 6917 рублей в сутки.

Больше всего бронируют коттеджи семьи — 36%. Примерно поровну распределяется количество бронирований парами и компаниями — 24% и 25% соответственно.

Ранее Карелия попала в топ-7 популярных для загородного отдыха парой.