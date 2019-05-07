Города и поселки Карелии разыграют 3 млн рублей на благоустройство

В Карелии завершился прием заявок на ежегодный региональный конкурс по благоустройству населенных пунктов.

Состязаться за победу будут в категории городские округа и городские поселения – Калевала, Петрозаводск, Пряжа, Сортавала и Костомукша, в категории сельские поселения – Видлица, Тукса, Эссойла и Боровой.

Общая сумма призовых – 3 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".