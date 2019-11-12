Городские власти сносят аварийные деревья в Петрозаводске (ФОТО)

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ООО "Финпромстрой" продолжает снос зелёных насаждений, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В данный момент специалисты подрядчика удаляют аварийные и сухостойные деревья на Виданской и Мурманской улицах. В ближайшее время работы будут вестись на Зареке, на Древлянке, на Кукковке и в центре города.
Муниципальный контракт действует с сентября 2019 года. За это время подрядчик удалил более ста растений в Соломенном, в районах Октябрьского и Первомайского проспектов, а также в центре города. Всего специалисты снесут 307 аварийных и сухостойных деревьев.
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