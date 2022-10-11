Любителей искусств приглашают провести ночь в музее изобразительных искусств Карелии

Ночь искусств-2022 пройдет в музее изобразительных искусств Карелии 4 ноября.

Музей изобразительных искусств Карелии представил программу мероприятий Ночи искусств-2022, запланированной на 4 ноября. В этот день музей будет работать с 18.00 до 23.00.

Вечером в День народного единства посетители музея смогут бесплатно побывать на выставке «Петр I глазами художников» и изучить экспозицию Западноевропейского искусства. Бесплатно можно будет посмотреть и фильмы о Петре I из медиатеки Государственного Русского музея.

В Ночь искусств в музее художники проведут творческие мастер-классы для детей и взрослых по рисованию акварелью, маркерами, созданию аппликаций по стоимости от 100 рублей за человека.

Посещение постоянной экспозиции, выставки «вселенная Калевала», персональной выставки петербургского художника Андрея Ветрогонского и выставки иллюстраторов Валентины и Сергея Чиненовых в этот день будет доступно по стоимости от 50 до 300 рублей за билет.