Горсовет Петрозаводска назвал имена Почетных граждан города-2021

Депутата парламента Карелии Аркадия Рутгайзера и директора музея ИЗО Наталью Вавилову наградили за «вклад в развитие города и укрепление его авторитета».

Городской совет Петрозаводска проголосовал 2 июня за присуждение в 2021 году звания Почетного гражданина карельской столицы депутату республиканского парламента Аркадию Рутгайзеру и директору музея изобразительных искусств Карелии Наталье Вавиловой. Их кандидатуры были отобраны из семи претендентов, выдвинутых на соискание этого звания, и поддержаны профильной депутатской комиссией.













Фото: Республика / Леонид Николаев

Как было отмечено на сессии, звание Почетного гражданина Петрозаводска присуждается за «выдающий вклад в развитие города и укрепление его авторитета в Республике Карелия, в России и за рубежом». Церемония награждения этим званием в карельской столице традиционно проходит в День города, который отмечается в последнюю субботу июня.