Горсовет Петрозаводска объяснил, почему Ирина Мирошник не уйдет с работы после 20 апреля

Полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска заканчиваются 19 апреля, но, несмотря на это, она продолжит исполнять свои обязанности, сообщили в Петросовете.

В связи с многочисленными сообщениями в социальных сетях, содержащих недостоверную информацию, Петрозаводский городской Совет дал разъяснение о сроках окончания полномочий действующего главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

Петросовет напомнил, что на сессии 19 апреля 2016 года Ирина Мирошник была избрана на должность главы Петрозаводского городского округа депутатами Петрозаводского городского Совета 27 созыва, а 20 апреля того же года приступила к исполнению своих обязанностей.

"Согласно Уставу Петрозаводского городского округа (статья 31), «срок полномочий главы Петрозаводского городского округа 5 (пять) лет» и начинается он «со дня вступления его в должность». При этом, в соответствии с той же 31 статьей Устава, прекращаются полномочия действующего главы только «в день вступления в должность вновь избранного главы Петрозаводского городского Совета», что обеспечивает преемственность муниципальной власти", - объяснили в Петросовете.

Иными словами, Ирина Мирошник продолжит исполнять свои обязанности даже после 19 апреля, вплоть до момента вступления в должность ее приемника.

В горсовете напомнили, что сессия Петросовета, на которой состоится избрание нового руководителя карельской столицы, запланирована на 12 мая.