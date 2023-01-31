Госавтоинспекция Карелии предупредила о сложной обстановке на дорогах из-за метели

Дорожные полицейские сообщают об ухудшении погодных условий на дорогах Карелии.

По информации синоптиков в республике местами ожидается снег, метель, усиление ветра и ухудшение видимости. Такие погодные условия могут спровоцировать осложнения дорожной обстановки, сообщили в региональной Госавтоинспекции.



«Рекомендуем водителям перед планированием дальней поездки ознакомиться с дорожной ситуацией и прогнозом погоды по пути следования», - говорится в сообщении.



Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными, не допускать нарушений во время обгона с выездом на встречную полосу, выбирать безопасную скорость движения.



Информацию на постах видеоконтроля онлайн можно посмотреть на сайте Упрдор «Кола».