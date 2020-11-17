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Госавтоинспекция Петрозаводска заявила о росте числа ДТП с участием пешеходов (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:57, 18 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
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ГИБДД столицы Карелии отмечает рост числа дорожных происшествий с участием пешеходов в 2020 году.

Об этом информирует паблик петрозаводской Госавтоинспекции.

"В этом году отмечается увеличение количества ДТП с участием и по вине самих пешеходов - в 39 происшествиях погибли 5 пешеходов и 36 получили ранения. Вместе с тем, на 23% сократилось количество автонаездов в пределах пешеходных переходов. Имея возможность анализировать большую часть происшествий благодаря видеозаписям публичных камер, вы сами можете убедиться, что значительную часть происшествий можно было бы предотвратить, добавив внимательности всем участникам дорожного движения", - сообщается в заявлении ГИБДД.

Инспекторы подготовили видеоматериал, рассказывающий о безопасности на дорогах.

"Впереди ноябрь - самый аварийный для пешеходов месяц. Если кто-то сделает после просмотра правильные выводы и изменит свое поведение на дороге (станет более внимательным и осторожным) - мы будем знать, что не зря старались для вас", - заявили в Госавтоинспекции.

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