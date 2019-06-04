Госдолг Карелии снизился до пятилетнего минимума

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Объем государственного долга Карелии по состоянию на 1 июня составил 14,8 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного периода 2014 года, сообщает министерство финансов республики.
По сравнению с началом текущего года госдолг республики снизился на 5,9 млрд рублей или на 28,5 %.
Основное сокращение госдолга произошло за счет досрочного погашения задолженности по банковским кредитам на сумму 5,7 млрд рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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