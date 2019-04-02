Госдолг Карелии снизился на 4,1 млрд рублей

Объем государственного долга Карелии за три месяца 2019 года сократился на 4,1 млрд рублей, или на 19,8 %.

Сумма госдолга составила 16,623 млрд рублей – такой показатель был зафиксирован в 2014 году до начала экономического кризиса. Долговая нагрузка, рассчитанная как отношение объема долга к плановому годовому объему собственных доходов, составила 61,1%, пишут "Вести Карелии".

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