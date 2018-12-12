Госдолг Карелии сократился до 17,2 млрд рублей

Новости по теме
12.12.18 15:33
Загрузка...
К 1 декабря объем государственного долга Карелии составил 17,2 миллиарда рублей и по сравнению с началом ноября снизился на 1 миллиард рублей.
По данным республиканского министерства финансов, сокращение общей задолженности региона произошло за счет уменьшения его долговых обязательств по бюджетным кредитам федерального центра. Теперь их сумма составляет около 8,8 миллиарда рублей.
Долги республики по кредитам коммерческих банков за месяц не изменились и лишь немного превышают 5,5 миллиона рублей. Остались прежними и финансовые обязательства Карелии перед держателями ее ценных бумаг – 2,5 миллиарда рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
12.12.18 15:33
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
Аналитика
Сегодня 11:35
Обществоведение
Почему жители Древлянки три дня сидели без света и виноваты ли в этом энергетики?
Сегодня 10:49
Сегодня 09:14
10.12.2018 15:35
07.12.2018 12:37
Чтиво
Сегодня 13:43
Личное мнение
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
07.12.2018 15:50
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии