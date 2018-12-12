Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:47, 12 Декабря 2018
фото: pxhere

Госдолг Карелии сократился до 17,2 млрд рублей

Загрузка...

К 1 декабря объем государственного долга Карелии составил 17,2 миллиарда рублей и по сравнению с началом ноября снизился на 1 миллиард рублей.

По данным республиканского министерства финансов, сокращение общей задолженности региона произошло за счет уменьшения его долговых обязательств по бюджетным кредитам федерального центра. Теперь их сумма составляет около 8,8 миллиарда рублей.

Долги республики по кредитам коммерческих банков за месяц не изменились и лишь немного превышают 5,5 миллиона рублей. Остались прежними и финансовые обязательства Карелии перед держателями ее ценных бумаг – 2,5 миллиарда рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кремень
2018-12-12 15:51:42
К чему эти цифры , если качество жизни ухудшилось . Для Москвы что ли ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
06.12.2018, 10:26
Некуда идти
05.12.2018, 17:49
Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"
09.12.2018, 09:49
ВИДЕО: К жителю Петрозаводска во двор пришла крупная рысь

Аналитика

Сегодня 11:35
Обществоведение
В чьи сети попались?
Почему жители Древлянки три дня сидели без света и виноваты ли в этом энергетики?
60 лет работы для людей
Сегодня 10:49
Избиение старушек 2
Сегодня 09:14
Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней 1
10.12.2018 15:35
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 8
07.12.2018 12:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:43
Личное мнение
Четверть века с Конституцией 1
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
Платная медицина. Как вернуть 13%
07.12.2018 15:50
"Совершенная ахинея" 7
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 7
04.12.2018 16:05
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
10.12.2018 10:39
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»