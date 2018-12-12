Госдолг Карелии сократился до 17,2 млрд рублей

К 1 декабря объем государственного долга Карелии составил 17,2 миллиарда рублей и по сравнению с началом ноября снизился на 1 миллиард рублей.

По данным республиканского министерства финансов, сокращение общей задолженности региона произошло за счет уменьшения его долговых обязательств по бюджетным кредитам федерального центра. Теперь их сумма составляет около 8,8 миллиарда рублей.

Долги республики по кредитам коммерческих банков за месяц не изменились и лишь немного превышают 5,5 миллиона рублей. Остались прежними и финансовые обязательства Карелии перед держателями ее ценных бумаг – 2,5 миллиарда рублей, сообщают "Вести Карелии".

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