Госдолг Карелии перед банками уменьшился на 800 млн

Государственный долг Карелии перед кредитными учреждениями с начала 2018 года сократился на 800 млн рублей, что составляет 9% от общей суммы задолженности перед банками.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, очередной досрочный платеж на сумму 300 млн рублей был произведен 16 февраля.

"Погашение произведено за счет доходов бюджета Республики Карелия без привлечения заемных средств. Просроченные долговые обязательства отсутствуют", - говорится в сообщении Минфина.

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