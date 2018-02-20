Госдолг Карелии перед банками уменьшился на 800 млн

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Государственный долг Карелии перед кредитными учреждениями с начала 2018 года сократился на 800 млн рублей, что составляет 9% от общей суммы задолженности перед банками.
Как сообщили в пресс-службе Минфина, очередной досрочный платеж на сумму 300 млн рублей был произведен 16 февраля.
"Погашение произведено за счет доходов бюджета Республики Карелия без привлечения заемных средств. Просроченные долговые обязательства отсутствуют", - говорится в сообщении Минфина.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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