Госдума дала полиции право выносить предостережения россиянам

Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон "О полиции", наделив ее сотрудников правом объявления официального предостережения гражданам о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Поправки в закон "О полиции" были внесены группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Парламентарий считает, что "принятие закона должно способствовать профилактике преступлений и правонарушений".

В настоящий момент правом выносить предостережения физическим лицам обладают сотрудники прокуратуры и ФСБ.

О разработке такого законопроекта стало известно в марте 2019 года, пишет "Интерфакс".