Госдума единогласно приняла закон о фейках о действиях российской армии

Гражданам грозят крупные денежные штрафы и даже лишение свободы.

Депутаты Государственной Думы приняли 4 марта в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые ужесточают наказания за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России. Поправки были поддержаны нижней палатой российского парламента единогласно.

Как пояснили в Госдуме, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Не исключено и лишение свободы на срок до трех лет.

Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы, то срок лишения свободы может составить до 10 лет. В случае, если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, этот срок увеличится до 15 лет.

Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию российской армии, грозит штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет с отсутствием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал незамедлительно отправить законопроект в Совет Федерации.

«После одобрения СФ законопроект ляжет на стол Президенту РФ. А это значит, что есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши Вооруженные Силы, понести наказание, причем очень жесткое», — заявил Володин.