890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
Финский завод в Карелии, владелец которого закрывает бизнес в России, пока продолжает работать
03.03.2022 16:50

Госдума единогласно приняла закон о фейках о действиях российской армии

Новости. Политика
12:19, 04 Марта 2022
фото: © Алексей Зотов / ТАСС

Новости партнеров

Гражданам грозят крупные денежные штрафы и даже лишение свободы.

Депутаты Государственной Думы приняли 4 марта в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые ужесточают наказания за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России. Поправки были поддержаны нижней палатой российского парламента единогласно.

Как пояснили в Госдуме, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Не исключено и лишение свободы на срок до трех лет.

Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы, то срок лишения свободы может составить до 10 лет. В случае, если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, этот срок увеличится до 15 лет.

Тем, кто был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию российской армии, грозит штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет с отсутствием права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал незамедлительно отправить законопроект в Совет Федерации.

«После одобрения СФ законопроект ляжет на стол Президенту РФ. А это значит, что есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши Вооруженные Силы, понести наказание, причем очень жесткое»,  — заявил Володин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»