Госдума отклонила законопроект о госмонополии на производство и оборот водки

Госдума отклонила законопроект, предложенный КПРФ, о введении в России государственной монополии на производство и оборот водки.

Документ предлагал установить в России госмонополию на производство и оборот этилового спирта и алкоголя, производимого с использованием этилового спирта (водки), с 1 января 2020 года. Предполагалось, что производство и оборот указанной продукции будут осуществлять "организации, в уставном капитале которых доля (вклад) государства составляет 100%", пишут "Известия".

Проект предполагал создать общероссийскую организацию на базе ОАО "Росcпиртпром", 100% акций которого принадлежат государству.

КПРФ внесла законопроект в Госдуму 19 ноября 2018 года. В пояснительной записке отмечается, что документ был разработан в связи с необходимостью принятия государственных мер по подавлению в России нелегального рынка производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

В декабре 2018 года аналитики Group-IB сообщали, что оборот теневого рынка онлайн-продажи алкоголя достиг 2,1 млрд. рублей, что на 400 млн рублей больше (23%), чем годом ранее. В Сети можно купить не только подделки известных брендов, но и целые линии по розливу водки, коньяка или виски.