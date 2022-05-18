Госдума повышает до 2 млн рублей штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Госдума на заседании в среду приняла во втором, основном чтении законопроект, увеличивающий до 2 млн руб. штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан предлагается установить штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.), для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (сейчас от 10 тыс. до 20 тыс. руб.), для юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. руб. (сейчас от 50 тыс. до 200 тыс. руб.). Об этом информирует ТАСС.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, граждан будут наказывать штрафом в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (сейчас от 3 тыс. до 4 тыс. руб.), для должностных лиц предусмотрен штраф от 40 тыс. до 60 тыс. рублей (сейчас от 15 тыс. до 25 тыс. руб.), для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (сейчас от 150 тыс. до 250 тыс. руб.).

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека и эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то для граждан штраф составит от 50 тыс. до 60 тыс. руб. (сейчас 5 тыс. руб.), для должностных лиц — от 100 тыс. до 110 тыс. руб. (сейчас 50 тыс. руб.). Самый большой штраф за такое правонарушение предлагается установить для юридических лиц — от 1 млн до 2 млн руб. В настоящее время для юрлиц предусмотрен штраф от 500 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, штраф для юрлиц составит от 1 млн до 2 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В настоящее время за это предусмотрен штраф от 600 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.