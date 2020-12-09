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Госдума приняла закон о гарантиях бывшему президенту России

Новости. Общество
21:05, 09 Декабря 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента. Документ принят для реализации новых норм Конституции России.

Согласно документу, экс-главу государства нельзя привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время. Речь также идет о запрете на допросы и обыски.

Статус неприкосновенности также распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж.

Кроме того, усложнилась процедура лишения неприкосновенности бывших президентов. В частности, теперь для этого необходимо получить согласие
не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов. Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности должны быть приняты двумя третями голосов.

Ранее бывшего президента не могли привлечь к ответственности за действия, совершенные во время нахождения в должности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2020-12-09 21:33:25
Да перестаньте. Будет другая дума - будут другие законы. Кто бы мог думать из нынешнего взрослого поколения, что Советского Союза не станет ? Если только антисоветчики мечтали. Не берите в голову суету, живите здесь, сейчас и счастливо. Блин, мне бы под ёлкой такое сказануть в
без пяти минут двадцать четыре часа по московскому времени. В пиджаке :)
Ткачев
2020-12-09 21:08:04
Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...
Товарищ! Гляди
В оба!
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