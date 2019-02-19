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Новости. Общество
21:05, 19 Февраля 2019
фото: ТАСС / Елена Афонина

Госдума приняла закон, запрещающий военным пользоваться смартфонами и соцсетями

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий военнослужащим заводить аккаунты в социальных сетях, сообщать о себе информацию в СМИ и пользоваться во время службы смартфонами.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента, пишет интернет-газета "Знак".

Ограничения будут касаться не только военнослужащих, но и граждан, призванных на военные сборы. Им нельзя будет распространять в Интернете информацию, которая позволит «определить их принадлежность к Вооруженным Силам РФ, воинским формированиям» или раскрыть место несения службы. Это могут быть фото- и видеоматериалы, данные геолокации и т. д. Также эти сведения нельзя будет сообщать средствам массовой информации.

Аналогичный запрет распространяется на сведения о сослуживцах, а также членах семей и родителях военнослужащих.

Кроме того, военным будет запрещено иметь при себе во время прохождения службы гаджеты, которые позволяют с помощью Интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет, например, о смартфонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах.

Использовать гаджеты, в частности, нельзя будет при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства и при нахождении на территории воинской части.

Под запрет на воинской службе не попадут обычные кнопочные телефоны без фотокамеры. Смартфонами военнослужащие смогут пользоваться в быту.

За нарушение запретов военнослужащего привлекут к дисциплинарной ответственности.

Необходимость принятия законопроекта поясняется тем, что "военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций".

"Информация, размещенная военнослужащими в Интернете или в СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ", — указано в пояснительной записке. Закон призван это воздействие "нейтрализовать".

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