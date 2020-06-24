Госдума приняла во II чтении законопроект о господдержке бизнеса в Арктической зоне, куда входит Карелия

Госдума приняла во втором чтении законопроект "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".

Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ, пишет издание "РИА Новости".



Одновременно предусматривается создание общественного совета Арктической зоны. Он будет проводить мониторинг процессов взаимодействия между резидентами этой зоны и проживающими в ней коренными малочисленными народами, участвовать в разработке мероприятий по охране ее окружающей среды и готовить предложения по вопросам повышения эффективности деятельности ее органов управления.



Под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области, примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, участки континентального шельфа РФ, а также земли и острова, которые в будущем могут быть открыты в Северном Ледовитом океане к северу от побережья РФ до Северного полюса и не являются территориями иностранных государств.



Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, готовые реализовать новый инвестпроект и вложить в него не менее 1 миллиона рублей.