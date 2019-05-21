Госкомитет по ценам и тарифам Карелии возглавил зампредседателя ведомства

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил председателем государственного комитета Карелии по ценам и тарифам Тимофея Крюкова, работавшего ранее в должности заместителя руководителя этого ведомства.

Указ о назначении подписан 21 мая. Крюков занимал пост заместителя председателя госкомитета с ноября 2017 года, а в феврале 2019 года был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства, пишут "Вести Карелии".

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