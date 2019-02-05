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Новости. Экономика
12:07, 05 Февраля 2019
фото: Pixabay

Госкомпания "Карелэнергоресурс" задолжала более 60 млн рублей за электроэнергию

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Предприятия сферы ЖКХ задолжали "Карелэнерго" 90 млн рублей за электроэнергию, более 60 млн рублей должен государственный "Карелэнергоресурс".

Как рассказали в пресс-службе "Карелэнерго", на сегодняшний день самый высокий уровень задолженности – у ООО "Карелэнергоресурс", накопившего более 60 млн рублей долга перед энергетиками.

Крупные суммы задолжали предприятия "Горводоканал" Беломорского района (почти 15 млн рублей), "Прионежский водоканал" (4,1 млн рублей), "Водоканал Прионежский" (1,5 млн рублей), "Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом" (868 тысяч рублей), "Лоухский коммунальный центр" (640 тысяч рублей), "Сток" (484 тысячи рублей), муниципальное бюджетное учреждение жилищно-коммунального хозяйства "Пудожское" (405 тысяч рублей) и др.

"Неплатежи ставят под угрозу ремонт оборудования энергообъектов, средства могли бы пойти на социально значимые для региона проекты, на инвестиционную деятельность филиала. Размер суммарной задолженности сопоставим с годовой инвестиционной программой предприятия, которая в прошлом году составила 662 млн рублей", – отметил и.о. заместителя директора по развитию и реализации услуг "Карелэнерго" Антон Сотников.

В последние годы ужесточение платежной дисциплины регламентируется на законодательном уровне, но несмотря на это, долги перед энергетиками продолжают расти. В "Карелэнерго" подчеркнули, что вопрос требует немедленного решения со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

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