Госкомцен подтвердил снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса Карелии

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Госкомитет по ценам и тарифам Карелии подвел итоги мониторинга тарифов на электроэнергию за март этого года - цена для представителей малого и среднего бизнеса снизилась на 20% по сравнению с июлем 2017 года.
По сообщению Госкомитета, тариф в марте составил от 7,00 до 7,72 руб. за кВт.ч.
"Это означает, что меры, выполненные в республике до января 2018 года - сокращение расходов сетевых организаций и гарантирующих поставщиков Карелии и перераспределение нагрузки перекрестного субсидирования расходов населения по оплате электрической энергии на крупные организации - позволили снизить с января 2018 года тариф на энергоресурс до прогнозируемого уровня", - говорится в сообщении Госкомитета.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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