Гособвинение потребовало для Дениса Вилкова 5 лет лишения свободы

Дело жителя карельского поселка Надвоицы рассматривает в Петрозаводске военный суд.

На судебном процессе по делу жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, которому инкриминируются "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", днём 28 мая начались прения сторон.

Представитель гособвинения Ирина Кириллович потребовала признать Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и запретить ему на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Дело жителя карельского посёлка Надвоицы рассматривает в Петрозаводске выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

Напомним, поводом для возбуждения против Дениса Вилкова послужила публикация в социальной сети "ВКонтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице подсудимый. Эта публикация, по оценке обвинения, содержала призывы к физическому устранению президента России Владимира Путина. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сам житель посёлка Надвоицы свою вину не признал и заявил в суде, что не делал репоста публикации, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела. Расследованием этого дела занимались сотрудники республиканского управления ФСБ России.

Денис Вилков известен в республике как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии, который прошёл в Петрозаводске в конце января 2014 года. Уже тогда Вилков рассказал журналистам, что его "ведут на поводке" сотрудники правоохранительных органов.