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Гособвинение потребовало для Дениса Вилкова 5 лет лишения свободы

Новости. Общество
14:00, 28 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Дело жителя карельского поселка Надвоицы рассматривает в Петрозаводске военный суд.

На судебном процессе по делу жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, которому инкриминируются "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", днём 28 мая начались прения сторон.

Представитель гособвинения Ирина Кириллович потребовала признать Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и запретить ему на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов. Дело жителя карельского посёлка Надвоицы рассматривает в Петрозаводске выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

Напомним, поводом для возбуждения против Дениса Вилкова послужила публикация в социальной сети "ВКонтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице подсудимый. Эта публикация, по оценке обвинения, содержала призывы к физическому устранению президента России Владимира Путина. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сам житель посёлка Надвоицы свою вину не признал и заявил в суде, что не делал репоста публикации, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела. Расследованием этого дела занимались сотрудники республиканского управления ФСБ России.

Денис Вилков известен в республике как один из организаторов митинга против убийства промышленности Карелии, который прошёл в Петрозаводске в конце января 2014 года. Уже тогда Вилков рассказал журналистам, что его "ведут на поводке" сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-05-28 15:53:36
Мне большего счастья не знать вовек — Я голос ему отдам!
Я судьбы Карелии дорогой
Вверяю его рукам.
Везде —на озерах земли родной, В дремучей чаще лесной—
Нам имя его, словно луч зари, Рассеявший мрак ночной.
То —имя Учителя и Вождя,
Чей взор проникает вдаль,
Чей разум-надежда людей труда, А -воля тзсрда, как сталь.
Т о - и м я того, кем прекрасный путь В грядущее озарен,
Кто мудрую книгу народу дал,
Кто дал Основной Закон!
Ефим
2020-05-28 15:13:49
Сядет, выйдет уже настоящим уголовником, не дай Бог начнёт мстить всем кто его посадил, печально, пусть лучше оштрафуют да ремня по попе!
кир
2020-05-28 15:31:45
Ефим, старый ты уже стал, а мир катастрофически изменился. Уже сосиски жарят на Вечном огне. А вы, сердобольные, говорите, что детские шалости. Только сажать всех на максимальный срок.
Изя
2020-05-28 14:40:49
Этим беспределом жизнь в стране не изменишь к лучшему . Петь дифирамбы никто никому не обязан . Если люди критикуют президента и ЕР значит есть за что , значит им надо меняться или уходить с политической сцены :)
Жуков
2020-05-28 14:31:06
А теперь суд объявит, именем Российской Федерации ???
новый
2020-05-28 14:27:51
Террористы и их пособники должны быть изолированы от общества.
User
2020-05-28 14:08:45
5 лет за репост? :) Скрепненько!
Гость
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