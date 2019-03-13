Госпитализированная Юлия Началова находится в тяжелом состоянии

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Певица Юлия Началова находится в одной из московских клиник, ее состояние оценивается как тяжелое, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.
"Первоначально никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезную форму, потому что при поступлении в клинику не было столь серьезных причин и опасений. Но вчера она резко почувствовала себя плохо", – рассказала Исаева в Instagram.
Менеджер отказалась называть диагноз и предложила дождаться официальной информации от медиков, пишет издание "РИА Новости".
Как сообщали средства массовой информации, певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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