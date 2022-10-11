Гость из Америки сдвинул видеоловушку в заповеднике Карелии и ускакал прочь (ВИДЕО)

В Костомукшском заповеднике кто-то заинтересовался камерой наблюдения на одном из пляжей.

Забавный эпизод произошел в Костомукшском заповеднике на севере Карелии. Там кто-то заинтересовался камерой видеонаблюдения, находящейся на одном из пляжей природоохранной территории.

«Любопытство присуще не только людям. В очередной раз кто-то проявил внимание к видеоловушке, установленной на берегу заповедного озера. Статичный кадр заходил ходуном. Кто там — медведь, олень? Нет. Вскоре герой появляется в кадре. Это американская норка, представитель семейства куньих», — рассказали о герое эпизода в паблике заповедника.

Ранее беззаботная важенка легкой походкой скрылась из глаз в заповеднике Карелии.