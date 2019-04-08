Гость из глубинки выбил дверь в баре Петрозаводска

В Петрозаводске в ночном баре пострадало имущество, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Под утро 6 апреля тревожный сигнал поступил из популярного заведения в микрорайоне Древлянка. Причиной вызова стало то, что один из гостей выломал дверь.

Выяснилось, что нарушителю 37 лет, он зарегистрирован в Муезерском районе.

Сумму ущерба и подробности происшествия, выяснит отдел полиции №3 УМВД России по Петрозаводску.