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Гость из Ярославля вынес кофейные напитки из магазина в Карелии

Новости. Происшествия
10:36, 31 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Приезжего мужчину, совершившего хищение в Кондопоге, задержали и передали полиции, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В воскресенье, 30 мая, на пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны поступил вызов о сработке тревожной сигнализации в сетевом магазине Кондопоги на улице Советов.

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К прибывшим на объект росгвардейцам обратился кассир и сообщил, что заметил гражданина, который несколькими днями ранее похитил кофейные напитки стоимостью около двух тысяч рублей. Мужчина спрятал похищенное под одежду, незаметно пронес мимо кассы и скрылся.

Сотрудники вневедомственной охраны установили личность правонарушителя — им оказался 32-летний житель Ярославской области. При задержании мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Нарушителя порядка передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-05-31 13:55:47
Раньше комментатор кир был мрачный чудаковатый ворчун, требовавший всех выпороть и погнать на работу. Иногда забавный. Теперь - злобный тролль, поциент: выпороть, расстрелять, убить. Даже не "как вариант". Ещё и плюшевого кота приплетает.
кир
2021-05-31 11:37:39
При задержании был убит. И делов то, - сказал кот.
Гость
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