Гость из Ярославля вынес кофейные напитки из магазина в Карелии

Приезжего мужчину, совершившего хищение в Кондопоге, задержали и передали полиции, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В воскресенье, 30 мая, на пульт Кондопожского отдела вневедомственной охраны поступил вызов о сработке тревожной сигнализации в сетевом магазине Кондопоги на улице Советов.

К прибывшим на объект росгвардейцам обратился кассир и сообщил, что заметил гражданина, который несколькими днями ранее похитил кофейные напитки стоимостью около двух тысяч рублей. Мужчина спрятал похищенное под одежду, незаметно пронес мимо кассы и скрылся.

Сотрудники вневедомственной охраны установили личность правонарушителя — им оказался 32-летний житель Ярославской области. При задержании мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Нарушителя порядка передали полиции для дальнейшего разбирательства.