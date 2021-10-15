Гостиницам в Карелии, где персонал вакцинирован, разрешили не требовать QR-код от постояльцев

Управление по туризму Карелии подготовило разъяснения, как объекты турбизнеса должны выполнять распоряжение главы республики о введении QR-кодов для посетителей общественных мест.

Гостиницы и другие места размещения туристов могут игнорировать это требование при одном условии.

«Требования не распространяются на средства размещения, получившие паспорт коллективного иммунитета, то есть эти объекты могут не требовать с постояльцев предъявление „ковидных“ документов, в том числе QR-кода», — пояснили в Управлении по туризму.

Как сообщалось ранее, по новым правилам паспорта коллективного иммунитета выдаются организациям, где прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, не менее 80% сотрудников.

Гостиницы, которые не имеет таких паспортов обязаны требовать с постояльцев QR-код или один из следующих документов: прививочный сертификат, отрицательный трехдневный ПЦР-тест, свидетельство о перенесенном за последние полгода заболевании.

Это касается только туристов, приезжающих из других регионов России.