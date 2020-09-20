Госучреждения в Карелии освободят своих арендаторов от платы за период "антивирусных" запретов

Государственные учреждения регионального подчинения в Карелии, которые сдают в аренду свое имущество, не будут требовать плату с предпринимателей, которые не работали в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Это следует из постановления правительства от 07.09.2020 г. № 448-П – в нем содержится соответствующее предписание министерствам и ведомствам, у которых есть подведомственные учреждения.

Содержание документа прокомментировала пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой. По ее словам, до принятия постановления от арендной платы были освобождены арендаторы имущества, составляющего государственную казну. Теперь это касается и государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за различными госучреждениям. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".