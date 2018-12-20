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Новости. Общество
20:40, 20 Декабря 2018
фото: fotogtafersha.livejournal.com / Marina Listseva

Государство потратит 141 млн рублей на Новый год

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Общая сумма госзакупок федеральными структурами на празднование Нового года превысит 141 млн рублей. Для анализа были выбраны либо закупки товаров специально для Нового года, либо сувениры и подарки, закупленные под конец декабря.

Больше всего потратит управделами президента – 35,9 млн рублей. Основная статья расходов – новогодний прием президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря. Этот контракт оценен в 13,1 млн рублей, пишет РБК.

Подарки для участников приема обойдутся почти в 7 млн рублей.

На втором месте по объему новогодних закупок идет Минобороны, выделившее на эти цели 27 млн рублей. Ведомство закупает подарки для сотрудников и их детей, а также организует несколько новогодних корпоративов.

На третьем месте – Генпрокуратура с 25 млн рублей. Она закупила сувенирную продукцию, картины с изображением здания прокуратуры, расписную посуду и подарочные часы.

Росгвардия объявила закупки на 20,5 млн рублей, в основном это детские новогодние подарки. 

Минтранс закупил шоколадные подарки для детей, билеты на новогодние представления и подарочные часы на 13,3 млн руб.

МИД направил 12,1 млн рублей на новогодние гулянья в Завидово, фуршет для дипломатов, книги для посетителей принадлежащего МИДу элитного загородного комплекса Moscow Country Club и детские подарки.

Новогодний бюджет Генпрокуратуры – 7 млн рублей, Госдума потратит на Новый год 1,4 млн рублей, Совет Федерации –1,2 млн рублей.

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