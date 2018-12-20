Государство потратит 141 млн рублей на Новый год

Общая сумма госзакупок федеральными структурами на празднование Нового года превысит 141 млн рублей. Для анализа были выбраны либо закупки товаров специально для Нового года, либо сувениры и подарки, закупленные под конец декабря.

Больше всего потратит управделами президента – 35,9 млн рублей. Основная статья расходов – новогодний прием президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря. Этот контракт оценен в 13,1 млн рублей, пишет РБК.

Подарки для участников приема обойдутся почти в 7 млн рублей.

На втором месте по объему новогодних закупок идет Минобороны, выделившее на эти цели 27 млн рублей. Ведомство закупает подарки для сотрудников и их детей, а также организует несколько новогодних корпоративов.

На третьем месте – Генпрокуратура с 25 млн рублей. Она закупила сувенирную продукцию, картины с изображением здания прокуратуры, расписную посуду и подарочные часы.

Росгвардия объявила закупки на 20,5 млн рублей, в основном это детские новогодние подарки.

Минтранс закупил шоколадные подарки для детей, билеты на новогодние представления и подарочные часы на 13,3 млн руб.

МИД направил 12,1 млн рублей на новогодние гулянья в Завидово, фуршет для дипломатов, книги для посетителей принадлежащего МИДу элитного загородного комплекса Moscow Country Club и детские подарки.

Новогодний бюджет Генпрокуратуры – 7 млн рублей, Госдума потратит на Новый год 1,4 млн рублей, Совет Федерации –1,2 млн рублей.