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Готовится налоговая реформа для IT-отрасли

Новости. Экономика
16:19, 22 Июня 2020
фото: pixabay
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Российские IT-компании получат ряд бессрочных преференций, включающих в себя снижение страховых взносов и налога на прибыль.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

"Для российских IT-компаний премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%. Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии", - сообщает издание.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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