Готовится налоговая реформа для IT-отрасли

Российские IT-компании получат ряд бессрочных преференций, включающих в себя снижение страховых взносов и налога на прибыль.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

"Для российских IT-компаний премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль – с 20 до 3%. Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии", - сообщает издание. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".