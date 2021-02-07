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Готовится продажа имущества обанкроченного хлебокомбината в Карелии: цена объявлена

Новости. Экономика
15:51, 08 Февраля 2021
фото: pixabay
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Арбитражный суд Карелии установил начальную цену продажи имущества признанного банкротом ООО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов" (ККХП).

Это следует из решения суда по заявлению конкурсного управляющего предприятием.

Согласно представленным документам, в собственности комбината находится здание пожарного депо и автопавильон.

ООО "ККХП" было признано банкротом в 2016 году.  Согласно данным бухгалтерского баланса на момент банкротства кредиторская задолженность предприятия составляла 551,2 млн рублей.

Сколько стоит его имущество, указанное в решении суда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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