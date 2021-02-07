Готовится продажа имущества обанкроченного хлебокомбината в Карелии: цена объявлена

Арбитражный суд Карелии установил начальную цену продажи имущества признанного банкротом ООО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов" (ККХП).

Это следует из решения суда по заявлению конкурсного управляющего предприятием.

Согласно представленным документам, в собственности комбината находится здание пожарного депо и автопавильон.

ООО "ККХП" было признано банкротом в 2016 году. Согласно данным бухгалтерского баланса на момент банкротства кредиторская задолженность предприятия составляла 551,2 млн рублей.

Сколько стоит его имущество, указанное в решении суда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".