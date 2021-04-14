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Готовится продление льгот для бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии

Новости. Экономика
11:42, 15 Апреля 2021
фото: pixabay
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Госдума предложила правительству РФ продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса.

Как сообщает РИА Новости, об это говорится в принятом в среду постановлении Госдумы.

В документе правительству предлагается рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, "продление до 31 декабря 2021 года льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору".

Также до конца текущего года предлагается продлить действие норм, освобождающих от уплаты налогов и сборов малые и средние компании из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Какие еще льготы могут быть продлены для бизнеса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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