Готовится снижение ставок по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность снижения процентной ставки по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на текст поручения по итогам совещания президента с членами кабмина.

"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".