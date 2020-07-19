Готовится упрощение процедуры установления инвалидности и назначения пенсии инвалидам

Министерство труда и соцзащиты прорабатывает вопрос установления инвалидности без личного обращения граждан в органы медико-социальной экспертизы.

"Мы прорабатываем вопрос о максимальном расширении практики прохождения медико-социальной экспертизы без личного присутствия, только на основании медицинских документов", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.

Министерство направило в Госдуму законопроект об автоматическом назначении пенсий по инвалидности, которое не требует личного обращения гражданина в Пенсионный фонд. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".