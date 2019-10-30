Готовятся изменения правил проверок предпринимателей: разъяснения бизнес-омбудсмена РК

Планируемые изменения в федеральном законодательстве нацелены на снижение административной нагрузки на бизнес и замену карательных мер на профилактические.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя проект закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который называют "кодексом о проверках".

"Законопроект ориентирован на радикальное снижение избыточного вмешательства и административной нагрузки на бизнес, при одновременном повышении ответственности предпринимателей за свою деятельность и нацеленностью на профилактику инспекторов", - говорится в комментарии бизнес-омбудсмена. Как изменятся проверки предпринимателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".