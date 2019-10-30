Подписаться
Новости. Экономика
10:43, 30 Октября 2019
фото: pixabay.com

Готовятся изменения правил проверок предпринимателей: разъяснения бизнес-омбудсмена РК

Загрузка...

Планируемые изменения в федеральном законодательстве нацелены на снижение административной нагрузки на бизнес и замену карательных мер на профилактические.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя проект закона  "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который называют "кодексом о проверках".

"Законопроект ориентирован на радикальное снижение избыточного вмешательства и административной нагрузки на бизнес, при одновременном повышении ответственности предпринимателей за свою деятельность и нацеленностью на профилактику инспекторов", - говорится в комментарии бизнес-омбудсмена.

Как изменятся проверки предпринимателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-10-30 12:55:19
Как говорит экономист , предприниматель Потапенко , в России бизнес никому не нужен в государстве , нужны мелкие предприниматели , ботинки там почистить барину , пуговицы на кафтан ему пришить . Остальное всё пускается под нож в угоду олигархам . :)
Писарев
2019-10-30 13:08:01
Изя, "Биография Дмитрия Потапенко вызывает много вопросов в отношении его профессионального образования и личных бизнес-достижений", так как "большинство данных о предпринимателе можно почерпнуть исключительно с его слов". "Можно предположить только, что Потапенко успел поработать во многих местах, но нигде подолгу не задерживался. Судя по его биографии, которая распространяется в Интернете, он был санитаром, телохранителем и даже директором казино, откуда, вероятно, его взяли сразу на должность вице-президента по продажам и маркетингу Grundig GmbH в странах Балтии. Но проверить весь этот набор сведений крайне сложно, как, например, сложно понять, являлся ли Потапенко действительно серьезным управляющим "Пятерочки" или всего лишь отвечал за раскладку товаров по полкам магазина".
Изя
2019-10-30 13:20:09
Писарев, Дело не в Потапенко , а в сути сказанного )))
zanoza
2019-10-30 12:38:05
"Также расширится перечень надзорных мероприятий: помимо знакомых бизнесу проверок, контрольных закупок и рейдов инспекторам дадут право проводить выездные обследования без участия предпринимателей. Выявленные в ходе таких обследований нарушения, инспекторы будут фиксировать на фото- или видеокамеру.
Также надзорные органы смогут проводить закупки образцов продукции для дальнейшего лабораторного исследования"
ВОТ ТАКОЕ СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА!!!
Писарев
2019-10-30 10:58:15
Проверки должны быть ежемесячными. А на предприятиях численностью от 50 человек, мытари должны постоянно находится в бухгалтериях этих контор, чтобы впоследствии не было мучительно больно.
Саныч
2019-10-30 11:56:03
Писарев, какой ты умный. А почему именно 50 человек, кстати? Объясни как специалист.
Писарев
2019-10-30 12:12:00
Саныч, Потому что, по нонешним временам, 50 харь в одном месте, это ого-го...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

Сегодня 11:55
Капитал
Не "проедать", а развиваться 1
О долговой политике Карелии рассказывает министр финансов Елена Антошина.
Какие из тротуаров Петрозаводска не выдержали общественного контроля? 2
Сегодня 11:00
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
29.10.2019 16:06
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 3
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»