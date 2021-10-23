Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Власти Карелии планируют внести изменения в работу дошкольных учреждений в период с 1 по 3 ноября из-за коронавирусных каникул.

Об этом сообщили в правительстве республики.

«Регламентировать работу с 1 по 3 ноября ряда учреждений и организаций, в том числе дежурных групп в детских садах, будет отдельное распоряжение главы региона», — говорится в сообщении.

Коронвирусные каникулы объявлены по всей России с 30 октября по 7 ноября.

Как сообщалось ранее, глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал не вводить локдаун в республике, но подписал распоряжение о дополнительных ограничениях.