Готовятся новые налоговые льготы для малого и среднего бизнеса Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о дополнительных налоговых преференциях для малого и среднего бизнеса.

Проект закона внес в Законодательное собрание глава республики Артур Парфенчиков.

В частности, планируется расширение списка направлений бизнеса, где разрешено применение патентной системы налогообложения. Такое право получат предприниматели, которые работают в сфере промышленного дизайна и туризма.

Ряд налоговых льгот должны получить предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Например, предлагается установить минимальные налоговые ставки для IT-компаний, которые занимаются программным обеспечением, деятельностью в сфере телекоммуникаций, оказывают консультационные и другие услуги в данной области. В течение трех лет для них будет действовать налоговая ставка в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

В правительстве объясняют необходимость поддержки IT-компаний тем, что надо стимулировать развитие отрасли в условиях санкционного давления.

Снижение налогов планируется для резидентов промышленных парков и технопарков. Для них предлагается установить ставку в размере 3% (если объектом налогообложения являются доходы) и в размере 8% (если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов). Эта льгота будет действовать два налоговых периода.

Кроме того, планируется продление в 2023 году действующих налоговых льгот для предпринимателей, перешедших с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения. Будут продлены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.