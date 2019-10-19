Журналистка, блогер, акционист Наталья Ермолина рассказала о возрасте счастья и прекрасных ощущениях в нем.

"Не знаю, как это объяснить, но в последнее время ловлю себя на странном эффекте – будто глаза мои умеют сбрасывать земные годы жизни и часть тяжелой биографии человека, на которого гляжу. Смотрю на пожившую уставшую леди с хозяйственными сумками, а вижу юную Весну из Боттичелли. Достаточно зафиксировать взгляд – и через пару секунд я уже в восхищении - до чего же красивое молодое лицо. Начинаю смотреть насквозь. Откидываю нарощеную маску из прожитых лицевых судорог, обезобразившую исходник, и вижу суть. Даже становится немного жутковато в такие моменты. Что это: двойное зрение, ясновидение, дар или натренированность видеть в человеке лучшее? Как бы то ни было, а я не тешу себя надеждой, что это мудрость, обретенная к 48 годам. Мой случай классический: "Говорят, мудрость приходит с годами, но иногда старость приходит одна", – написала Наталья Ермолина.

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